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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «В СКА происходят неординарные вещи. Игроки отказываются от контрактов, селекция ведется по ходу сезона. Это добавляет нервозности хоккеистам»

На данный момент команда тренера Романа Ротенберга занимает третье место в таблице Запада. «Видимо, тренерскому штабу пока не хватило времени, чтобы собрать из всех новичков единый коллектив.

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