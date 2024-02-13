Источник: Шарль Леклер остался в Ferrari ради дуэли с Льюисом Хэмилтоном

Источник: Шарль Леклер остался в Ferrari ради дуэли с Льюисом ХэмилтономFerrariНовость о контракте семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона с Ferrari не стала сюрпризом для Шарля Леклера, пишет La Gazzetta dello Sport.