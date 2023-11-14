Российский военный заявил о снижении активности ВСУ в районе Урожайного

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного в ДНР значительно снизилась, заявил в беседе с РИА Новости командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии