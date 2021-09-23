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Пронько: "Трясти "золотую жилу" чиновникам помогут "братки из 90-х"

Пронько: "Трясти "золотую жилу" чиновникам помогут "братки из 90-х"

Известно, что инфраструктура и жилищный фонд в России давно превысили все мыслимые уровни амортизации.

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Евгений Натесов
А кто такой этот Юрий Пронько?
Виталий
ЮРИЙ ПРОНЬКО Автор, ведущий телеканала "Царьград" Лауреат Всероссийского конкурса деловой журналистики РCПП в номинации "Журналист года" (2011). Обладатель почетного диплома Ассоциации российских банков за достижения в области финансовой журналистики (2011). Обладатель почетного диплома Ассоциации региональных банков "Россия" в номинации "Журналист года" (2008). Вы в чем то не согласны с написанным??? Мало платите?
Юрий Ded
Забыл добавить - БРЕХЛО И ТРЕПЛО этот хохол Пронько
Александр Иноземцев
"Мутный" и беспросветный тип! 😉
Евгений Натесов
Не согласен. Это всё бла-бла-бла... Это можно написать к любой сфере. Обыкновенная пиндоскаяшлюшка. Не аргументов не фактов.
sss
вот именно , что "к любой"...
Евгений Натесов
Вот именно что бла-бла-бла к любой.
Jnas Levison
Дак эти "братки" давно уже являются помощниками или замами у этих высокопоставленных чиновников и вовсю дербанют тощие кошельки и карманы населения России в виде всяких налогов, тарифов и необоснованных их постоянных повышениях! Так что на лучшее надеяться не стоит!
Евгений Натесов
Так ты за развал России?..
Иван
"ЭТО КАКОЙ_ТО ПОЗОР!"

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