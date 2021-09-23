Пронько: "Трясти "золотую жилу" чиновникам помогут "братки из 90-х"

Время узнать правду!ПолитикаПронько: "Трясти "золотую жилу" чиновникам помогут "братки из 90-х" Известно, что инфраструктура и жилищный фонд в России давно превысили все мыслимые уровни амортизации.Вернуться к статье101НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовА кто такой этот Юрий Пронько?ВиталийЮРИЙ ПРОНЬКО Автор, ведущий телеканала "Царьград" Лауреат Всероссийского конкурса деловой журналистики РCПП в номинации "Журналист года" (2011). Обладатель почетного диплома Ассоциации российских банков за достижения в области финансовой журналистики (2011). Обладатель почетного диплома Ассоциации региональных банков "Россия" в номинации "Журналист года" (2008). Вы в чем то не согласны с написанным??? Мало платите?Юрий DedЗабыл добавить - БРЕХЛО И ТРЕПЛО этот хохол ПронькоАлександр Иноземцев"Мутный" и беспросветный тип! 😉Евгений НатесовНе согласен. Это всё бла-бла-бла... Это можно написать к любой сфере. Обыкновенная пиндоскаяшлюшка. Не аргументов не фактов.sssвот именно , что "к любой"...Евгений НатесовВот именно что бла-бла-бла к любой.Jnas LevisonДак эти "братки" давно уже являются помощниками или замами у этих высокопоставленных чиновников и вовсю дербанют тощие кошельки и карманы населения России в виде всяких налогов, тарифов и необоснованных их постоянных повышениях! Так что на лучшее надеяться не стоит!Евгений НатесовТак ты за развал России?..Иван"ЭТО КАКОЙ_ТО ПОЗОР!"Комментировать
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