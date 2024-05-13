Собянин сообщил о скором завершении строительства 3 станций Троицкой линии

Например, станция «Новаторская» готова уже на 84% В своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в в городе близится к завершению строительство станции «Новаторская» Троицкой линии метро.
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