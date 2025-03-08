Вы когда-нибудь испытывали панический ужас, обнаружив, что в общественном туалете нет бумаги? Или замирали в ступоре, когда на даче вдруг кончился шампунь, а ближайший магазин в десяти километрах? И что вы делали? Правильно – судорожно искали альтернативу.
В СССР это было нормой, а сейчас вызывает отвращение. Но почему никто не жаловался?
Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Малолетний дурачок...
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14 час.
Станислав Магдалинов
Марганцовка,тройной,сода,соль никуда не делись.Купание в корыте в частном доме,особенно зимой-норма,но всех в одной воде-перебор,фантазия,чтобы ещё больше "вздыбить" волосы современных читателей
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3 час.
Taurus Zmei
Да уж ужастик такой, сразу антисоветчики воодушевились, стиранные газеты читали (не могу представить как можно постирать газету), малец видно спутал с пластиковыми пакетами и песок ему в зубной порошок насыпали, что бы эмаль сточить ну и др. Только почему то не додумается, что все нынешние блага он получил от тружеников СССР, которые создавали будущее и не умирали выпив газ-воды из общего стаканчика или ему всё с неба упало.
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1 час.
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