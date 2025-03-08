ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Да уж ужастик такой, сразу антисоветчики воодушевились, стиранные газеты читали (не могу представить как можно постир...В СССР это было н...
  • Станислав Магдалинов
    Марганцовка,тройной,сода,соль никуда не делись.Купание в корыте в частном доме,особенно зимой-норма,но всех в одной в...В СССР это было н...
  • Игорь Рябин
    Малолетний дурачок...В СССР это было н...

В СССР это было нормой, а сейчас вызывает отвращение. Но почему никто не жаловался?

В СССР это было нормой, а сейчас вызывает отвращение. Но почему никто не жаловался?

Вы когда-нибудь испытывали панический ужас, обнаружив, что в общественном туалете нет бумаги? Или замирали в ступоре, когда на даче вдруг кончился шампунь, а ближайший магазин в десяти километрах? И что вы делали? Правильно – судорожно искали альтернативу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИР
Игорь Рябин
Малолетний дурачок...
Ответить
14 час.
Станислав Магдалинов
Марганцовка,тройной,сода,соль никуда не делись.Купание в корыте в частном доме,особенно зимой-норма,но всех в одной воде-перебор,фантазия,чтобы ещё больше &quot;вздыбить&quot; волосы современных читателей
Ответить
3 час.
Taurus Zmei
Да уж ужастик такой, сразу антисоветчики воодушевились, стиранные газеты читали (не могу представить как можно постирать газету), малец видно спутал с пластиковыми пакетами и песок ему в зубной порошок насыпали, что бы эмаль сточить ну и др. Только почему то не додумается, что все нынешние блага он получил от тружеников СССР, которые создавали будущее и не умирали выпив газ-воды из общего стаканчика или ему всё с неба упало.
Ответить
1 час.
наверх