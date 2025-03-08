В СССР это было нормой, а сейчас вызывает отвращение. Но почему никто не жаловался?

Taurus Zmei

Да уж ужастик такой, сразу антисоветчики воодушевились, стиранные газеты читали (не могу представить как можно постирать газету), малец видно спутал с пластиковыми пакетами и песок ему в зубной порошок насыпали, что бы эмаль сточить ну и др. Только почему то не додумается, что все нынешние блага он получил от тружеников СССР, которые создавали будущее и не умирали выпив газ-воды из общего стаканчика или ему всё с неба упало.