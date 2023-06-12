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ЦБ: Долги россиян увеличились и превысили 30 трлн рублей

ЦБ: Долги россиян увеличились и превысили 30 трлн рублей

По результатам апреля текущего года общая задолженность российских граждан значительно возросла на почти 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 527 миллиардов рублей.

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