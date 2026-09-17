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Дроппер заплатит пенсионерке из Ноябрьска 340 тысяч рублей

Дроппер заплатит пенсионерке из Ноябрьска 340 тысяч рублей

В Ноябрьске суд взыскал с 21-летнего жителя Уфы 340 тысяч рублей в пользу пенсионерки. Женщина перевела ему деньги после звонка мошенников, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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