Резников про Кабардиева: «Я не пересекался с ним, но его все хвалят»

Артем Резников поделился мнением о Магомеде Кабардиеве, который примет участие в гран-при «Наше Дело»: «Я не пересекался с Кабардиевым, но его все хвалят.
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