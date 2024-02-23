Политолог высказался о решении проблемы транзита украинских товаров в Европу

Решить вопрос с протестами восточноевропейских стран из-за транзита украинских сельхозтоваров через их территорию может Брюссель, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
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