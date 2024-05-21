В ожидании ключевой ставки. Аналитик пояснила, почему укрепляется российская валюта

Главными факторами укрепления рубля стали продление правительством РФ требований к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки до мая 2025 года и сокращение в мае покупок Минфином валюты вдвое до 5,55 млрд рублей в день.
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