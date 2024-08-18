БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Был ли Горбачёв «суперагентом»?

Был ли Горбачёв «суперагентом»?

Тема этой статьи родилась из несогласия. Существует расхожее мнение, что Михаил Горбачёв будто бы каким-то образом проник сначала в КПСС, потом в Центральный Комитет КПСС, потом на пост Генерального секретаря ЦК КПСС и, став главой партии и советского государства, осуществил свою подрывную работу по развалу СССР изнутри.

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Комментарии
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Астон Мартин
Поддержка горбачева это глобальная ошибка Андрея Громыко , что в дальнейшем и ускорило его уход из жизни ...https://www.kp.ru/daily/26257/3136484/
Андрей Громыко пожалел, что продвинул Горбачева на пост Генсека
kp.ru -
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