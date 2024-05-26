НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Милонов красавчик.Милонов призвал з...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Сделал сам себе отсрочку, Он фальшивый президент… «Зе» - дешевая «просрочка», Лжец, мошенник, лицемер.Маргарита Симонья...
  • Александр Свитайло
    Можно еще, как молоко, скисшим его называть.... Скисший Зе - вроде нормально)Маргарита Симонья...

Матчи «Зенита» стали самыми посещаемыми в России

Матчи «Зенита» стали самыми посещаемыми в России

Минцифры опубликовало статистику по картам болельщика Всего в сезоне Российской Премьер-лиги прошло 240 матчей на 16 стадионах в 13 городах с картой болельщика, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в своем телеграм-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх