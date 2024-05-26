Матчи «Зенита» стали самыми посещаемыми в России

Минцифры опубликовало статистику по картам болельщика Всего в сезоне Российской Премьер-лиги прошло 240 матчей на 16 стадионах в 13 городах с картой болельщика, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в своем телеграм-канале.