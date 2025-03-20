"В следующий раз другую прострелю": в Абхазии отдыхающему из Петербурга выстрелили в ногу за голый торс

Марина Смолькова

В прошлом году первый раз ездили в Абхазию, как раз в Гагры. Откровенного негатива и агрессии не видели, да наглые и цены бешенные, дерут за все и много, разруха полная, но, естественно помимо природы, что понравилось, именно запрет за пределами пляжа ходить не без одежды. Муж как то пошел за водой с пляжа в одних шортах, его остановили и вежливо сказали - извините у нас так не принято, наденьте майку, никакого конфликта не было. Я не оправдываю этих преступников, надеюсь их посадят, но давайте смотреть на вещи реально, вам приятно смотреть на эти полуголые телеса? Мне нет, особенно в кафе, сидишь ешь, в полуметре за соседним столиком на тебя смотрит ж..па из спустившихся плавок