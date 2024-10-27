Любимый этноцид. Мовные патрули Ивано-Франковска как привычка к уничтожению

Денис Давыдов 25 октября 2024 г. Когда-то город Ивано-Франковск, переименованный в 1962 году в честь писателя и общественного деятеля Ивана Франко, неоднократно здесь бывавшего и творившего, являлся одним из важных центров Прикарпатского военного округа.