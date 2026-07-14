Нилов призвал к усилению наказания за непропуск скорой и нападение на врачей

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью Общественной службе новостей прокомментировал ситуацию с участившимися нападениями на медиков и призвал к ужесточению наказания по подобным инцидентам.
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