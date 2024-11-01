Двух малышей тащили, "как мешки", остальные сами шли по проезжей части: Садик в Подмосковье вызвал народный гнев

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Детский сад в Подмосковье вызвал народный гнев. Воспитатели тащили двух малышей, "как мешки", уводя их с прогулки, а остальные дети шли с детской площадки по проезжей части самостоятельно, без взрослых.