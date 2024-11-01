ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Русанов
    Единая Россия - почему молчим, ваш член партии не признает Конституцию России, должны исключить из членов партии и ли..."Ну так как депут...
  • Алекс Сэм
    Великое княжество Финляндское снова хочет в состав Российской империи?Финский солдат уб...
  • валерия
    Хамзаева нужно гнать из Думы, потому что он  пытается внести раздор в  многонациональное российское государство. Есть..."Ну так как депут...

Двух малышей тащили, "как мешки", остальные сами шли по проезжей части: Садик в Подмосковье вызвал народный гнев

Двух малышей тащили, "как мешки", остальные сами шли по проезжей части: Садик в Подмосковье вызвал народный гнев

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Детский сад в Подмосковье вызвал народный гнев. Воспитатели тащили двух малышей, "как мешки", уводя их с прогулки, а остальные дети шли с детской площадки по проезжей части самостоятельно, без взрослых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алеся Ясногорцева
А почему игровая площадка в детском саду - через дорогу? Нельзя же всякое строение оборудовать под детский сад.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх