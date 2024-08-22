Мужчине попала в руки китайская арматура: стальной прут можно распотрошить пальцами

ГИ

Геннадий Исаков

Где правит капитал, там состояние дороже жизни. Предприниматель подчас скатывается к дилемме, или банкротство и жизнь в нищете, или выживаемость, но за счет халтуры, хотя за это могут и расстрелять. Ну и пусть расстреливают, если с потерей состояния жизнь теряет смысл. Гнали халтуру и будут гнать, несмотря на расстрелы.