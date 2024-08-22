Металлопрокат в Китае не занимает значительную часть промышленного производства, но та же арматура поставляется в десятки стран небольшими предприятиями.
Мужчине попала в руки китайская арматура: стальной прут можно распотрошить пальцами
Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Где правит капитал, там состояние дороже жизни. Предприниматель подчас скатывается к дилемме, или банкротство и жизнь в нищете, или выживаемость, но за счет халтуры, хотя за это могут и расстрелять. Ну и пусть расстреливают, если с потерей состояния жизнь теряет смысл. Гнали халтуру и будут гнать, несмотря на расстрелы.
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15 час.
HotRS
Что такое халтура? Если для пошивки штанов нужна капроновая нить, а пошили обычной х/бэшной и штаны разорвались по шву, то кто виноват, производитель ниток или производитель штанов?
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14 час.
Alex Nemo
Скупой всегда платит дважды, а то и трижды, если не понял сразу...
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12 час.
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