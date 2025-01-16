HR-эксперт Мурадян назвал введение четырёхдневки в России сомнительной мерой

В Госдуме вновь обсуждают возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Глава комитета по труду Ярослав Нилов предложил, в частности, компенсировать сокращение рабочих дней внедрением новых технологий.
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