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Нижегородская правда

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HR-эксперт Мурадян назвал введение четырёхдневки в России сомнительной мерой

В Госдуме вновь обсуждают возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Глава комитета по труду Ярослав Нилов предложил, в частности, компенсировать сокращение рабочих дней внедрением новых технологий.

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