В Киевской области прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. Об этом, в частности, написало украинское издание «Общественное.
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