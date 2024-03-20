Укусил официантку и полуголый бегал на улице: Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска

Актер Никита Кологривый устроил дебош в кафе. Инцидент произошел в ночь на 19 марта в Новосибирске. Парень в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к девушке, которая работала там официантской.
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