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Благоустройством территории памятника Рашиту Вагапову в Казани займется "Стройсервис"

Благоустройством территории памятника Рашиту Вагапову в Казани займется "Стройсервис"

Благоустройство территории памятника татарскому певцу Рашиту Вагапову, который в августе этого года установили в сквере Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, занимается местное ООО «Стройсервис», выяснило «Реальное время».

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