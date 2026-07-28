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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Матвеев: «В Европе жесткая конкуренция и потолки зарплат, поэтому квалифицированные игроки начинают рассматривать КХЛ как рабочий вариант. Здесь есть все для роста»

Агент Андрей Матвеев высказался о переходе трех европейских игроков в Фонбет Чемпионат КХЛ в нынешнее межсезонье.

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