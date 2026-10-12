🔥 ТЫ УМЕЕШЬ ПРОДАВАТЬ? ТОГДА НАМ ПО ПУТИ! ⚡ В юридическую компанию требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ! Ищем активного, целеустремлённого человека, который любит общаться с людьми, умеет находить подход к Клиентам и хочет хорошо зарабатывать! 💰 Заработная плата от 50 000 ₽ 📌 Что предлагаем: * График работы 5/2 * Рабочий день с 09:00 до 18:00 * Работу в команде * Возможность профессионального развития ✨ Если ты энергичный, коммуникабельный и нацелен на результат — мы ждём именно тебя! 📞 89047561110 🚀 ОТКЛИКАЙСЯ — СТАНЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ!.