НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
🔥 ТЫ УМЕЕШЬ ПРОДАВАТЬ? ТОГДА НАМ ПО ПУТИ

🔥 ТЫ УМЕЕШЬ ПРОДАВАТЬ? ТОГДА НАМ ПО ПУТИ! ⚡ В юридическую компанию требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ! Ищем активного, целеустремлённого человека, который любит общаться с людьми, умеет находить подход к Клиентам и хочет хорошо зарабатывать! 💰 Заработная плата от 50 000 ₽ 📌 Что предлагаем: * График работы 5/2 * Рабочий день с 09:00 до 18:00 * Работу в команде * Возможность профессионального развития ✨ Если ты энергичный, коммуникабельный и нацелен на результат — мы ждём именно тебя! 📞 89047561110 🚀 ОТКЛИКАЙСЯ — СТАНЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ!.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым