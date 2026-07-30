Провела в плену 18 лет и родила двух детей от маньяка: история Джейси Ли Дьюгард

www.globallookpress.com/FBI/ZUMAPRESS.com Прошло десять лет с тех пор, как Джейси Ли Дьюгард выпустила вторую книгу воспоминаний, в которой рассказала, как училась жить заново после многолетнего заточения.
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