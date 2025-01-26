Премьер Дании созвала представителей северных стран для обсуждения Гренландии

ТАСС/EPA/HENRIK MONTGOMERY Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пригласила представителей северных стран на неформальный ужин, чтобы обсудить вопрос Гренландии и происходящее в мировой политике, сообщает Yel.
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