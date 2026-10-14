Краснодар снова подтверждает статус города с горячим нравом. Обычный инцидент у торгового центра показал, что перцовый баллончик в кармане — это не просто средство самоуспокоения, а самый надежный аргумент в споре с любителями помахать ножами.
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