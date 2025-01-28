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Почему рыбу надо готовить именно с лимоном, объяснила диетолог Парецкая

Почему рыбу надо готовить именно с лимоном, объяснила диетолог Парецкая

Запеченная рыба — блюдо, идеально подходящее для приверженцев здорового, правильного питания (ПП). Сочетание нежного вкуса рыбы и освежающей кислинки лимона не только делает его аппетитным, но и добавляет пользы.

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