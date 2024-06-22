Сергей Никоненко призвал народ к состраданию в отношении Лазаревой** и Трояновой*

Диск281. Дом кино. Юбилей писателя, сценариста Аркадия Инина. 2018. На снимке: актер, режиссер Сергей Никоненко83-летний актер Сергей Никоненко выразил свою обеспокоенность отношением общества к Татьяне Лазаревой** и Яне Трояновой*, которые покинули Россию.
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