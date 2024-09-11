Cognitive Pilot создала «лечебницу» для нейронных сетей. Она повышает точность ИИ на 40%

Создана «лечебница» для нейронных сетей: решение от Cognitive Pilot\u000D\u000AСпециалисты компании Cognitive Pilot, дочернего предприятия Сбербанка и Cognitive Technologies, разработали технологию под названием Cognitive Neural Network Hospital.
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