В Москве пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России» — Сергунина

Более 300 региональных производителей соберет столичный фестиваль «Вкусы России» Столичным журналистам стало известно, что с 6 по 14 июля на ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России», входящий в проект «Лето в Москве».
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