Собянин: Москва готова принять международную выставку-форум «Россия»

В выставке-форуме «Россия» будут задействованы 67 объектов ВДНХВ своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что международная выставка-форум «Россия», которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, задействует 67 объектов ВДНХ.