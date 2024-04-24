С 2014 года по вине киевской стороны на Украине погибли порядка 17 000 мирных жителей. С соответствующим заявлением выступил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, информирует «Интерфакс».
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