Как бороться с испанскими слизнями

В Москве и Подмосковье начали появляться испанские слизни. Они больше обычных слизней, в длину могут достигать 15 сантиметров, об этом рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Фёдоров.
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