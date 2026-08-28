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Как бороться с испанскими слизнями

Как бороться с испанскими слизнями

В Москве и Подмосковье начали появляться испанские слизни. Они больше обычных слизней, в длину могут достигать 15 сантиметров, об этом рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Фёдоров.

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