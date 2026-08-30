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Смоленская Газета

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В Смоленске торжественно открыли Международного молодёжного фестиваля баскетбола «Смоленская крепость»

В Смоленске торжественно открыли Международного молодёжного фестиваля баскетбола «Смоленская крепость»

Губернатор Смоленской области Василий Анохин и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко приняли участие в торжественном открытии Международного молодёжного фестиваля баскетбола 3х3 Концерна Росэнергоатом «Смоленская крепость» во Дворце спорта «Юбилейный» в Смоленске.

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