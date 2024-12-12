«Ъ»: россиян могут обязать заходить в видеоигры через «Госуслуги»

Группа сенаторов и депутатов разработала законопроект, согласно которому в России должны будут уведомлять пользователей о содержании видеоигр, а также идентифицировать геймеров при помощи мобильного телефона или через «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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