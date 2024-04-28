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Продажи средневековой градостроительной стратегии Manor Lords превысили миллио...

Продажи средневековой градостроительной стратегии Manor Lords превысили миллио...

Продажи средневековой градостроительной стратегии Manor Lords превысили миллион копий спустя сутки после релизаСтарт раннего доступа средневековой градостроительной стратегии Manor Lords от польского разработчика Гжегожа Стыченя (Grzegorz Styczeń) можно считать успешным: проект разошёлся тиражом свыше 1 миллиона копий за сутки после релиза.

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