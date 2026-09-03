Возможность политического урегулирования конфликта на Украине сохраняется, однако проявления государственного терроризма Киева создают дополнительные препятствия для переговоров.
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