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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майоров о фильме про ОИ-2018: «Победа высоко ценится, независимо от того, кто с кем играл в финале. Замечательное достижение»

Об этом ранее заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг: «Надо снять фильм об ОИ-2018. Наши индийские партнеры готовы участвовать в проекте.

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