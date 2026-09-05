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Регионы России

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Российские фигуристы Фефелова и Валов выиграли этап Юниорского Гран-при в Бангкоке

Российские фигуристы Фефелова и Валов выиграли этап Юниорского Гран-при в Бангкоке

Второе место заняли итальянские танцоры Зои Бьянки и Даниэль Базиле с результатом 160,28 балла, а третье — французы Лея Иэнн и Луи Вареско, набравшие 149,03 балла.

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