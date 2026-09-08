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Медицина 2.0

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Врач предупредила о появляющихся за несколько недель до инфаркта симптомах

Врач предупредила о появляющихся за несколько недель до инфаркта симптомах

Некоторые признаки инфаркта могут появиться за дни и даже недели до сердечного приступа. Об этих ранних симптомах сердечно-сосудистой катастрофы предупредили американские кардиологи Абхи Канделвал и Роджер Блументаль.

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