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Хакнем

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  • айрат
    Выпроваживать из России пинком в задницу вместе с семьями и родственниками,  кто не желает идти на СВО! А кого призва...Мигрантам с росси...
  • Евгений Сорокин
    А они уже хапнули по максимуму за наш счёт и им на всё насрать.Мигрантам с росси...
  • Юрий Aкинин
    Юрий.  Мигранты, сумевшие получить российское гражданство, но уклоняющиеся от воинского учета лишаются, и их семьи, л...Мигрантам с росси...

Мигрантам с российским гражданством намерены повысить призывной возраст

Мигрантам с российским гражданством намерены повысить призывной возраст

Мигранты не выходят из поля зрения нашей общественности, которая настаивает на законности их пребывания в нашей стране.

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Комментарии
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ЮA
Юрий Aкинин
Юрий.  Мигранты, сумевшие получить российское гражданство, но уклоняющиеся от воинского учета лишаются, и их семьи, льгот на социальные выплаты и дотации (материнский капитал, пенсии и пр.)
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14 час.
Евгений Сорокин
А они уже хапнули по максимуму за наш счёт и им на всё насрать.
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12 час.
а
айрат
Выпроваживать из России пинком в задницу вместе с семьями и родственниками,  кто не желает идти на СВО! А кого призвали в ряды Российской Армии, должны быть точечно  рассредоточены по разным регионам и гарнизонам, без права общения между собой! Чтобы не создавать мигрантские диаспоры и банды, во избежании дедовщины и уголовщины в Российской Армии!
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10 час.

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