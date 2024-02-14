Мигранты не выходят из поля зрения нашей общественности, которая настаивает на законности их пребывания в нашей стране.
Мигрантам с российским гражданством намерены повысить призывной возраст
Комментарии
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ЮA
Юрий Aкинин
Юрий. Мигранты, сумевшие получить российское гражданство, но уклоняющиеся от воинского учета лишаются, и их семьи, льгот на социальные выплаты и дотации (материнский капитал, пенсии и пр.)
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14 час.
Евгений Сорокин
А они уже хапнули по максимуму за наш счёт и им на всё насрать.
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12 час.
а
айрат
Выпроваживать из России пинком в задницу вместе с семьями и родственниками, кто не желает идти на СВО! А кого призвали в ряды Российской Армии, должны быть точечно рассредоточены по разным регионам и гарнизонам, без права общения между собой! Чтобы не создавать мигрантские диаспоры и банды, во избежании дедовщины и уголовщины в Российской Армии!
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10 час.
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