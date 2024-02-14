Мигрантам с российским гражданством намерены повысить призывной возраст

Юрий. Мигранты, сумевшие получить российское гражданство, но уклоняющиеся от воинского учета лишаются, и их семьи, льгот на социальные выплаты и дотации (материнский капитал, пенсии и пр.)

А они уже хапнули по максимуму за наш счёт и им на всё насрать.

а

айрат

Выпроваживать из России пинком в задницу вместе с семьями и родственниками, кто не желает идти на СВО! А кого призвали в ряды Российской Армии, должны быть точечно рассредоточены по разным регионам и гарнизонам, без права общения между собой! Чтобы не создавать мигрантские диаспоры и банды, во избежании дедовщины и уголовщины в Российской Армии!