Мэр Кемерова поделился результатами голосования о ремонте Кузбасского моста

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о завершении онлайн-опросов по ремонту Кузбасского моста.В своем Telegram-канале он сообщил, что наряду с техническими расчетами строители будут опираться на мнение горожан.
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