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Выставка картин почетного гражданина Коломны откроется в галерее «Дом Озерова»

Выставка картин почетного гражданина Коломны откроется в галерее «Дом Озерова»

В Коломенской галерее открывается выставка «Счастливые годы творчества», посвященная 85-летию Анатолия Ивановича Кузовкина — почетного гражданина, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза журналистов и Союза писателей России.

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