Кулеба заявил, что от успеха контрнаступления зависит политическое будущее Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 9 июня, заявил, что украинское контрнаступление находится в центре всех переговоров, и от успеха Вооруженных сил Украины во многом будет зависеть политическое будущее страны, – сообщают украинские СМИ.