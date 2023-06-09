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Кулеба заявил, что от успеха контрнаступления зависит политическое будущее Украины

Кулеба заявил, что от успеха контрнаступления зависит политическое будущее Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 9 июня, заявил, что украинское контрнаступление находится в центре всех переговоров, и от успеха Вооруженных сил Украины во многом будет зависеть политическое будущее страны, – сообщают украинские СМИ.

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