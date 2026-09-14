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ИА Регнум

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Песков: страны могут сподвигнуть Киев к большей гибкости для урегулирования

Любые государства могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в вопрос урегулирования украинского конфликта.

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