Дикий Юг - Прир...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дикий Юг - Природа Юга России

8 подписчиков

Актер Павел Деревянко познакомился со своей избранницей в соцсетях

Актер Павел Деревянко познакомился со своей избранницей в соцсетях

Фото: Соцсети Российский артист Павел Деревянко приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью. В ходе общения с журналистами на престижном Международном кинофестивале «Одна шестая» он рассказал, как состоялось его знакомство с новой избранницей — дизайнером Зоей Фуць.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх