Как из польского FIAT хотели сделать советскую инвалидку: история предвестника «Оки»

ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ! И потребителям советских мотоколясок, и инженерам уже в начале 1970‑х было совершенно очевидно: так жить больше нельзя! Конструкция серпуховских «недоавтомобилей», восходящая к середине 1950‑х окончательно изжила себя.