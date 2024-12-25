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5koleso.ru

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Как из польского FIAT хотели сделать советскую инвалидку: история предвестника «Оки»

Как из польского FIAT хотели сделать советскую инвалидку: история предвестника «Оки»

ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ! И потребителям советских мотоколясок, и инженерам уже в начале 1970‑х было совершенно очевидно: так жить больше нельзя! Конструкция серпуховских «недоавтомобилей», восходящая к середине 1950‑х окончательно изжила себя.

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