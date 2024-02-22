«Жили за жизненный принцип»: почему хиты 90-х снова в тренде

Лихие 90-е нашли свое отражение в музыке людей, которые ее писали в то время. После того как открылся железный занавес, и ограничения прежней эпохи сошли на «нет», артисты, не стесняясь, начали самовыражаться.
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