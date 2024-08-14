Porsche рассказал о планах относительно IndyCar

PorscheГлава автоспортивного подразделения Porsche Томас Лауденбах после отказа немецкой компании от прихода в Формулу 1 на фоне сорвавшихся переговоров с Red Bull подчеркнул, что на этом фирма поставила точку в официальном заводском присутствии в формульных чемпионатах.