Porsche рассказал о планах относительно IndyCar

PorscheГлава автоспортивного подразделения Porsche Томас Лауденбах после отказа немецкой компании от прихода в Формулу 1 на фоне сорвавшихся переговоров с Red Bull подчеркнул, что на этом фирма поставила точку в официальном заводском присутствии в формульных чемпионатах.
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